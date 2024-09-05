ADE Group отзывы: хороший выбор или нет?

ADE Group — надежный партнер для трейдинга на финансовых рынках. Клиенты отмечают профессионализм и качество услуг и оставляют положительные отзывы о компании.

ADE Group — надежный партнер для трейдинга на финансовых рынках. Клиенты отмечают профессионализм и качество услуг и оставляют положительные отзывы о компании.

С развитием онлайн-инвестирования у трейдеров появилась возможность выбрать для сотрудничества любого брокера из любой страны мира. Достаточно открыть список рейтинговых торговых площадок в Интернете, посмотреть комментарии реальных клиентов и на основании полученной информации остановиться на том или ином варианте. Исторически так сложилось, что первые места в рейтингах занимают онлайн-брокеры из Великобритании, которые ввиду жесткой регуляции считаются очень надежными. И ADE Group — едва ли не лучший из них. Он основан в 2010 году группой профессионалов с большим опытом взаимодействия с финансовыми рынками, сегодня имеет многомиллионные ежедневные обороты и сотни тысяч реальных клиентов. Согласно отзывам о ADE Group, его команда компетентна и клиентоориентирована, а условия — чрезвычайно удобны. Если вы еще не выбрали своего брокера, самое время попробовать комфортный и прибыльный трейдинг на платформе ADE Group.

Отзывы о ADE Group

На инвестиционных форумах, в соцсетях, на площадках, где собираются блогеры, можно найти множество отзывов о ADE Group. Авторы отзывов о ADE Group откровенно пишут о том, почему выбрали именно этого брокера. Из отзывов о ADE Group следует, что трейдеров привлекают:

Отличная регуляция. Онлайн-брокер строго соблюдает отраслевые стандарты и гарантирует защиту клиентских средств.

Честность в расчетах. Прибыль клиентам выплачивается всегда вовремя, согласно условиям Пользовательского соглашения.

Разнообразие услуг. На платформе есть целый ряд сервисов, направленных на увеличение инвестиционных результатов, включая профессиональные рекомендации и глубокую рыночную аналитику.

Доступность. Все преимущества площадки доступны не только корпоративным инвесторам с миллионными бюджетами, но и розничным онлайн-трейдерам с депозитами от 1001 долларов США.

Ресурсы с отзывами о ADE Group:

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Немного информации о ADE Group

Отзывы о ADE Group в Сети подтверждают, что брокер демонстрирует отличную динамику развития и справедливое отношение к каждому клиенту. Даже на первый взгляд он кажется более чем приемлемым для сотрудничества.

Факты:

Зарегистрирован в Великобритании.

Является подлинным ECN-брокером, не торгующим против трейдеров.

Основанный более 14 лет тому назад, он ничем не запятнал свою репутацию за такой долгий срок жизни.

Стабильно обеспечивает высокую ликвидность для всех групп пользователей.

Принимает клиентов из восточноевропейских и центральноазиатских стран.

Онлайн-брокер регулируется FCA, что гарантирует соблюдение самых высоких стандартов безопасности. Средства клиентов хранятся на отдельных от капитала брокерской компании счетах.

Предложения

Минимальный депозит на платформе составляет 1001 долларов США. Такой счет чаще всего открывают новички. Для более опытных онлайн-трейдеров есть другие предложения, с другими требованиями к депозиту. Все типы счетов подробно описаны на веб-сайте компании.

Кредитное плечо любой пользователь может настроить в диапазоне от 1:100 до 1:1000, что является большим преимуществом при грамотной торговле. Плечо распространяется на торговлю 233 финансовыми активами. В их число входят:

валютные пары;

биржевые индексы;

ценные бумаги;

цифровые инструменты;

сырье;

металлы;

сельхозтовары.

Для каждого класса активов предусмотрены узкие спреды, которые зависят от типа выбранного счета. Стартовый счет (от 1001 долларов США) обеспечивает спреды от 0.6 пункта. Владельцы премиальных счетов оперируют спредами, стремящимися к нулю. Онлайн-трейдеры платят комиссию в размере 5 долларов США за торгуемый лот и не платят за обслуживание онлайн-счета и бездействие.

Всем пользователям онлайн-платформы компания предлагает лучшую ликвидность и быстрое исполнение ордеров.

Круглосуточная техподдержка доступна на разных языках по телефону, по электронной почте или в чате. Специалисты службы отвечают быстро и компетентно на любой вопрос.

Программное обеспечение

Терминал, который предоставляет брокер для заключения сделок на финансовых рынках, позволяет управлять инвестиционным счетом, размещать ордера, проводить анализ рыночной ситуации и получать актуальные экономические и политические новости, влияющие на стоимость активов. Он разработан специалистами брокерской компании в коллаборации с лучшими программистами мира.

Программное обеспечение полностью закрывает все потребности современных трейдеров, независимо от размера их капитала. Трейдеры могут выбирать из нескольких версий ПО (веб, десктопной и мобильной) и легко переходить с одной версии на другую. Интерфейс терминала комфортный, с четкими указателями «buy» и «sell» и простой установкой ордеров. Допускается торговля «в один клик».

Клиентская зона хорошо организована. Она поддерживает моментальные операции пополнения онлайн-счетов через PayPal, Visa, MasterCard, Skrill, WebMoney, Neteller, InterKassa, Free-Kassa и криптокошельки. Здесь же можно заказать вывод средств. И деньги обязательно придут в течение трех дней.

Заключение

Если вы ищете надежного брокера с высоким рейтингом, ADE Group станет отличным выбором. Благодаря строгому регулированию, ваши финансовые и личные данные будут в безопасности, а современное ПО поможет вам торговать без реквот и досадных проскальзываний. Ваши издержки останутся низкими на весь период сотрудничества с брокером. А рекомендации его экспертов окажут благотворное влияние на размер вашего депозита.