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Азиатский банк развития может гарантировать кредиты других финансовых учреждений

Азиатский банк развития может гарантировать кредиты других финансовых учреждений Азиатский банк развития (ADB) предлагает выдавать гарантии компаниям, получающим кредиты от других финансовых институтов, в Азербайджане.
Финансы
16 ноября 2022 г. 15:16
Азиатский банк развития может гарантировать кредиты других финансовых учреждений

Азиатский банк развития (ADB) предлагает выдавать гарантии компаниям, получающим кредиты от других финансовых институтов, в Азербайджане.

Как передает Report, об этом главный администратор ADB по инвестициям Санан Шабанов заявил на III Форуме финансов и инвестиций в Баку.

По его словам, банк может гарантировать обязательства крупных компаний перед другими финансовыми учреждениями, даже если не предоставляет кредиты напрямую: "Впервые этим продуктом воспользовалось ЗАО "Южный газовый коридор". Исходя из этого опыта, мы можем применить его и для других компаний".

Представитель ADB добавил, что одним из видов устойчивого финансирования являются зеленые и социальные облигации, а также облигации устойчивого развития: "В США их общая стоимость превысила 1 трлн долларов США, более половины выпущенного объема пришлось на зеленые облигации. В регионе мы применили этот опыт в Грузии. И в настоящее время в Азербайджане мы ведем переговоры с несколькими компаниями по этому вопросу".

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Версия на азербайджанском языке ADB digər maliyyə institutlarından kredit alan şirkətlərə zəmanət vermək istəyir

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