Азиатский банк развития может гарантировать кредиты других финансовых учреждений

Азиатский банк развития (ADB) предлагает выдавать гарантии компаниям, получающим кредиты от других финансовых институтов, в Азербайджане.

Азиатский банк развития (ADB) предлагает выдавать гарантии компаниям, получающим кредиты от других финансовых институтов, в Азербайджане.

Как передает Report, об этом главный администратор ADB по инвестициям Санан Шабанов заявил на III Форуме финансов и инвестиций в Баку.

По его словам, банк может гарантировать обязательства крупных компаний перед другими финансовыми учреждениями, даже если не предоставляет кредиты напрямую: "Впервые этим продуктом воспользовалось ЗАО "Южный газовый коридор". Исходя из этого опыта, мы можем применить его и для других компаний".

Представитель ADB добавил, что одним из видов устойчивого финансирования являются зеленые и социальные облигации, а также облигации устойчивого развития: "В США их общая стоимость превысила 1 трлн долларов США, более половины выпущенного объема пришлось на зеленые облигации. В регионе мы применили этот опыт в Грузии. И в настоящее время в Азербайджане мы ведем переговоры с несколькими компаниями по этому вопросу".