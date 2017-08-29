ADB: Азербайджан подготовил долгосрочный план на период после 2025 года

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан, подготовив Стратегическую дорожную карту, охватывающую период до 2020 года, и план долгосрочного развития до 2025 года и последующего периода, подготовил себя к постнефтяному периоду.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Азиатского банка развития по Азербайджану (ADB) Нариман Маннапбеков.

По словам Н.Маннапбекова, банк, который он представляет, поддерживает стратегический взгляд Азербайджана в связи с конкурентоспособностью в различных секторах экономики с международной точки зрения.

ADB также сообщил о финансировании строительства в Азербайджане до 300 км линий электропередач: "До 2007 года период эксплуатации более половины электросетей Азербайджана истек. Одна из основных линий электропередач страны находилась в эксплуатации с 1949 года. Другая была построена в 1954 году. ADB и Азербайджан в 2008 году в рамках "Проекта расширения подачи электроэнергии" осуществили сотрудничество с целью решения данного вопроса. Проект помог постройке современных линий электропередач протяженностью 280 км, позволил тысячам людей воспользоваться надежными поставками электроэнергии".

ADB распространило сообщение в связи с ростом ВВП в Азербайджане до 8 раз за последние 15 лет: "Несмотря на вызовы и на неравентсво доходов, доход на душу населения ВВП с 704 долларов в 2001 году вырос до 5 496 в 2015 году, за короткое время Азербайджан превратился в страну с доходом выше среднего уровня. Необходима диверсификация экономики. ADB ответил на эти вызовы в становлении источником знаний для политических и структурных реформ, исполнения стратегии и для составления инновационного проекта. ADB также поддерживает применение передового опыта в области осуществления проекта, закупок, социальных и экологических норм".