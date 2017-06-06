AccessBank запустил новую депозитную кампанию

Баку. 6 июня REPORT.AZ/ ОАО AccessBank по случаю своего 15-летия запустил кампанию "Депозит Стабильный".

Как сообщает Report со ссылкой на банк, этим предложением могут воспользоваться как физические, так и юридические лица до 30 июня.

По условиям кампании, открыв депозитный счет в манатах, клиенты по желанию могут получить свой вклад также и в долларах США. Эта возможность предоставляется как по истечении депозитного срока, так и при досрочном закрытии депозита. Максимальная процентная ставка, применяемая к этим вкладам, равна 15%.

Напомним, что депозиты, открытые в AccessBank, страхуются со стороны Фонда страхования вкладов.

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding.