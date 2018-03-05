AccessBank запускает новые кампании

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ ЗАО AccessBank начинает кредитную кампанию для поддержки бизнесменов, приуроченную к 100-летию Дня Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Каждый, кто возьмет бизнес-кредит в AccessBank в период с 5 марта по 31 мая, cможет воспользоваться льготным периодом до 100 дней. Сумма процентов до 100 дней до окончания кредитного срока также будет подарена клиенту. Начиная с 19-го марта этими условиями также могут воспользоваться клиенты, взявшие в банке наличный кредит.

Кроме того, в связи с Международным женским днем и праздником Новруз, клиенты, взявшие наличный кредит до 20 000 манатов в период с 5 по 19 марта, получат скидку до 3% на годовую процентную ставку по кредиту.

Также в этот период женщины смогут бесплатно получить платежную карту myCard Classic от AccessBank. Параллельно, любой клиент получит возможность приобрести карты Visa Electron и Mastercard Debit бесплатно, а премиум карты Visa Gold и Mastercard Gold - с 50%-ной скидкой. Кампания продлится с 5 по 19 марта.

Напомним, что Accessbank начал деятельность в 2002 году под названием Азербайджанский банк микрофинансирования, в 2008 году осуществлен ребрендинг банка. Уставный капитал Accessbank составляет 140,25 млн манатов. Банк имеет 100% иностранный капитал, который принадлежит 6 международным финансовым институтам. Акционерами банка являются Черноморский банк торговли и развития (20%), Европейский банк реконструкции и развития (20%), Международная финансовая корпорация (20%), KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau (20%), Access Microfinance Holding AG (16,53%) и LFS Financial Systems GmbH (3,47%).