AccessBank выпуcтил новую банковскую карту

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ ОАО AccessBank выпустил карту MasterCard Black Edition, сочетающую в себе элегантный дизайн и эксклюзивные привилегии. Она предоставляет широкие возможности для своих пользователей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Обладатели MasterCard Black Edition будут иметь такие преимущества, как бесплатная служба "Консьерж" для разнообразных запросов клиентов, связанных с путешествиями, развлечениями, покупками и многим другим в любой точке мира; Priority Pass – пропуск в VIP-залы ожиданий в аэропортах многих стран; страхование от несчастных случаев и болезней во время путешествий; экстренная помощь при утере карты с помощью MasterCard Global Service и другие специальные возможности.