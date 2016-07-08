AccessBank в шестой раз признан лучшим банком Азербайджана

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ ЗАО AccessBank объявлен “Лучшим банком Азербайджана” на ежегодной церемонии вручения премии престижного международного финансового издания Euromoney – “Награды за лучшие достижения 2016”, прошедшей в Лондоне. Как сообщает Report со ссылкой на банк, начиная с 2010 года, банк уже в шестой раз получает награду в этой номинации.

Председатель Правления AccessBank Михаэль Хоффманн отметил, что они гордятся признанием достижений банка со стороны такого влиятельного финансового института, как Euromoney: "Эта награда подтверждает, что AccessBank по-прежнему остается сильным, стабильным и надежным партнером для клиентов, а это особенно важно в нынешней сложной экономической обстановке".

Напомним, что AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank занимается кредитованием микро и МСБ предприятий.