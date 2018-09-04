AccessBank в очередной раз порадовал школьников в регионах

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ AccessBank провел очередное мероприятие в рамках своей политики по корпоративной социальной ответственности. Так, в связи с 15 сентября – Днем знаний банк порадовал более ста школьников из малообеспеченных семей в Гёйчае и Шеки. Учащимся начальных классов со стороны AccessBank были подарены школьные рюкзаки и школьные принадлежности.

Общественность обоих районов высоко оценила эту инициативу банка.

Директор департамента Маркетинга/Корпоративного банкинга AccessBank Гюнай Джалилова:

"Сфера образования всегда являлась приоритетной для нашего банка, который чутко относится к реализации своей политики корпоративной социальной ответственности. AccessBank регулярно проводит аналогичные мероприятия в регионах страны. Школьники, которые приняли участие в мероприятии, являются нашим будущим, и мы должны сделать все что в наших руках для того, чтобы сделать наше будущее более светлым. С уверенностью могу сказать, что AccessBank и далее будет оказывать поддержку сфере образования".