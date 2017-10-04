Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ ОАО AccessBank увеличил уставный капитал на 20,4 млн манатов или 17%, до 140,25 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, акционеры AccessBank выкупили 4,8 млн новых акций номинальной стоимостью 4,25 маната каждая. Эмиссия и регистрация акций завершена 30 сентября.

"Второе увеличение капитала демонстрирует приверженность акционеров дальнейшему укреплению капитальной позиции банка. Это позволит нам максимально обеспечивать финансовые потребности наших клиентов и еще более укрепить позицию банка на рынке как ведущей организации, финансирующей микро, малый и средний бизнес", - сказал председатель правления AccessBank Рольф Рейхардт.

Напомним, что AccessBank начал деятельность в 2002 году под названием Азербайджанский банк микрофинансирования, в 2008 году осуществлен ребрендинг банка. Акционерами банка являются Черноморский банк торговли и развития (20%), Европейский банк реконструкции и развития (20%), Международная финансовая корпорация (20%), немецкий банк развития KfW (20%), Access Microfinance Holding AG (16,53%) и немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) (3,47%).