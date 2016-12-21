Accessbank решил увеличить уставной капитал

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Акционеры ЗАО Accessbank приняли решение об увеличении уставного капитала на 34 млн. манатов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

По информации, целью увеличения является обеспечение банка дополнительным капиталом, направленное на сохранение устойчивости банка к вызовам рынка, возникающим вследствие непростых экономических условий. Увеличение капитала ожидается после стандартных процедур утверждения. Данным решением акционеры демонстрируют стремление поддерживать сильную позицию Accessbank на рынке как ведущей организации, финансирующей микро, малый и средний бизнес.

Отметим, что Accessbank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и Access Holding. Сейчас уставный капитал банка равен 85 млн. манатов.

Accessbank – один из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг и обладает широкой филиальной сетью. Международный кредитный рейтинг (РДЭ) Банка остаётся неизменным на уровне суверенного BB+, который является наивысшим рейтингом среди банков Азербайджана.