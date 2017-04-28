AccessBank реализует проект NFS для предпринимателей

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ ЗАО AccessBank, одним из первых применивший международную практику в сфере оказания нефинансовых услуг (Non-financial Services - NFS), реализует проект нефинансовых услуг для предпринимателей.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, на следующем этапе банк планирует создание онлайн-платформы, на котором будут размещаться онлайн-ресурсы, касающиеся проекта NFS.

С мая 2016 г при поддержке Азиатского банка развития AccessBank приступил к реализации нового проекта Non-financial Services для повышения финансовой грамотности представителей малого и среднего бизнеса. В рамках проекта уже проведены 26 тренингов с участием местных и зарубежных тренеров на темы "Макроэкономические тренды", "Антикризисное управление", "Маркетинг и техники продаж", "Налоговые расчеты" и т.д. Последние тренинги, проведенные для частных предпринимателей и корпоративных клиентов, были посвящены теме изменений в Налоговом кодексе, вступившим в силу в 2017 году.

Напомним, что за период своей деятельности AccessBank постоянно уделял особое внимание всесторонней поддержке малого и среднего предпринимательства. Повышая навыки ведения бизнеса и финансовую грамотность предпринимателей, банк вносит дополнительный вклад в успешное развитие бизнеса своих клиентов.