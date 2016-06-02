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    AccessBank расширяет кредитование

    Банк выдает кредиты как старым, так и новым клиентам

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ AccessBank, обладающий одним из крупнейших кредитных портфелей среди банков Азербайджана, продолжает выдавать клиентам кредиты в национальной валюте. Как сообщили Report из банка, клиенты, обратившись в многочисленные филиалы AccessBank, могут оформить как потребительские, так и бизнес кредиты.

    Наряду с этим, в рамках сотрудничества с Национальным фондом поддержки предпринимателей, AccessBank продолжает предлагать предпринимателям льготные кредиты в национальной валюте с целью финансирования приоритетных отраслей по социально-экономическому развитию страны, а также сельского хозяйства и производства.

    Наряду со старыми клиентами банка, AccessBank выдает кредиты также новым клиентам, не имевшим кредитную историю в банке, на основании удостоверения личности и документа, подтверждающего доходы (справка с места работы, выписка из трудовой книжки за последние 6 месяцев или же электронная справка).

    Подробную информацию можно получить, позвонив по номеру (012) 151, а также на интернет-сайте банка и официальных страницах на facebook и twitter.

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