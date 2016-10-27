Accessbank расширил возможности myCard

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ ОАО AccessBank предлагает клиентам myCard в долларах и евро, чтобы они смогли воспользоваться различными карточными функциями, объединенными в одном продукте.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, одним из привлекательных свойств myСard является то, что клиенты могут получить до 5% годовых на положительный остаток на карточном счету.

В то же время, владельцы myСard имеют возможность обналичивать деньги в банкоматах и POS-терминалах AccessBank с комиссией 0%. Кроме того, в рамках программы AccessQazanc на myCard действует услуга cash-back, по условиям которой клиенту возвращается часть стоимости покупки, оплаченной банковской картой.

Все новые и текущие клиенты банка могут приобрести myСard без какого-либо ограничения в любом из филиалов банка.