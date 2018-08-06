AccessBank проводит кредитную кампанию для пограничников

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Говорят, что Родина начинается с границы... В честь профессионального праздника наших пограничников, днем и ночью с честью защищающих наши границы, AccessBank начинает кредитную кампанию.

В рамках кредитной кампании "Для желаний без границ", которая продлится с 6 по 17 августа, сотрудники Государственной пограничной службы могут получить в AccessBank-е наличные кредиты со СКИДКОЙ до 3%.

Воспользовавшись этим выгодным предложением, защитники наших границ могут реализовать свои желания. С нами желания не знают границ!

Дорогие пограничники, наша любовь к вам безгранична!

Подробную информацию можно получить на сайте Банка, страницах в Facebook и Twitter, а также в Контактном центре по номеру 151.