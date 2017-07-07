Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ AccessBank продлил срок проекта "5D для бизнеса" до 31 июля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу банка.

В рамках этот проекта частным предпринимателям и юридическим лицам бесплатно предлагается как в виде пакета, так и по отдельности 5 различных продуктов и услуг. Сюда входят текущие счета, зарплатные проекты, бизнес-карта, прикрепленная к ИНН-счету клиента, POS-терминал, онлайн-банкинг.

“Одно из основных преимуществ – возможность проведения безналичных оплат в режиме 24/7. Помимо этого, AccessBank предоставляет дополнительные преимущества сотрудникам частных предпринимателей и юридических лиц, присоединившихся к этому проекту”, - говорится в заявлении банка.

Подробную информацию можно получить на официальном интернет-сайте банка, странице в Facebook и в информационном центре банка по номеру 151.