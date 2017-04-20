AccessBank применяет опыт западных стран

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня наблюдается колоссальный и непрерывный рост информационных технологий. Их повсеместное использование и развитие создают новые тенденции и меняют рыночные условия, требуя от коммерческих банков страны нового подхода и адаптации бизнес-моделей к этой ситуации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Принимая во внимание новые тенденции, AccessBank принял ряд мер для адаптации к новым реалиям. Банк совместно с международными консультантами провел тщательный анализ различных направлений своей деятельности и принял решение о применении новой адаптированной бизнес-стратегии. Данная стратегия подразумевает совершенствование бизнес-модели и дальнейшее развитие каналов дистанционного обслуживания, что, в свою очередь, ещё более повысит качество и скорость предоставления услуг.

Согласно новой бизнес-модели, банк будет активно развивать и использовать цифровой банкинг. Исследования потребительского поведения, проведенные со стороны банка, показали, что количество клиентов, пользующихся услугой онлайн-банкинга myAccess, значительно выросло. По отзывам пользователей отвечающий всем современным требованиям myAccess обеспечивает наивысшую защищённость, удобен в использовании и обладает широким функционалом. В поддержку развития онлайн-услуг недавно банк запустил мобильное приложение myAccess, разработанное в соответствии с последними решениями и пользующееся большим спросом среди клиентов. Стоит отметить, что банк обладает сильной IT инфраструктурой и продолжает привлекать высококвалифицированных специалистов в области IT и международных консультантов для дальнейшего расширения каналов дистанционного обслуживания.

В результате растущей популярности онлайн-банкинга и последних изменений в законодательстве увеличиваются безналичные платежи. Большая часть клиентов проводит свои банковские операции, не посещая филиалы. Учитывая эти факторы, банк проводит некоторые преобразовательные процессы в филиальной сети, объединяет близко расположенные друг к другу филиалы, преобразуя их в крупные региональные центры обслуживания и продаж.

Принимая во внимание потребности клиентов и потенциал операционных зон некоторых филиалов, которые в данный момент оказывают только розничные услуги, планируется преобразовать их в центры обслуживания, предоставляющие полный спектр банковских услуг. В том числе для активного развития корпоративного банкинга банк намерен сформировать филиалы, которые будут специализироваться на обслуживании корпоративных клиентов. Этими преобразованиями банк оправдает ожидания клиентов и обеспечит им максимальное удобство.

В целом, новая усовершенствованная бизнес-модель позволит AccessBank повысить свою операционную эффективность и ещё более укрепить свои позиции как один из наиболее доступных, надёжных и финансово устойчивых банков страны.