​AccessBank представил на рынке новую карту

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ ОАО AccessBank выпустил новую многофункциональную карту под брендом myсard, которая предоставит клиентам еще больше удобств. Отныне посредством mycard клиенты смогут воспользоваться широким спектром возможностей различных видов карт, объединенных в одном продукте. Одним из особенно привлекательных свойств myсard является то, что клиенты могут получить 5% годовых на положительный остаток на карточном счету.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, параллельно банк запустил новую кампанию, которая позволит владельцам myсard обналичивать деньги в банкоматах и POS-терминалах AccessBank с комиссией 0%.

Mycard могут приобрести без ограничений все новые и текущие клиенты банка в любом из филиалов.

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank занимается кредитованием микро и МСБ предприятий. Банк обладает широкой филиальной сетью в Азербайджане, где работают свыше 1800 человек.