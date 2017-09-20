Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ ЗАО Accessbank предлагает владельцам myCard ряд преимуществ.

Об этом сообщили Report в банке.

Преимуществами карты являются депозитная функция; возможность обналичивания в сети банкоматов банка с комиссией 0%; к оплатам, совершаемым с картой myCard, применяется услуга cash-back в рамках программы AccessQazanc. Благодаря данной услуге, часть суммы, оплаченной картой AccessBank-а, возвращается на карту клиента. Помимо этого, бесплатное пользование услугой онлайн-банкинга позволяет контролировать и управлять собственными счетами в режиме 24/7. Сюда входит также бесплатное пользование услугой SMS-банкинг в течение 1 года и получение SMS-оповещения о каждой совершенной операции; подключение к услуге 3D Secure обеспечивает безопасность онлайн-платежей посредством банковской карты на высоком уровне.

Приобрести платежную карту myCard можно в виде Visa Classic, Visa Gold и Visa Platinum. Подробную информацию можно получить на официальной интернет-странице банка, страницах Facebook и twitter, а также связавшись с Информационным центром банка по номеру 151.