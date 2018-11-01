AccessBank предлагает кредит без залога

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Хотите расширить свой бизнес, но сталкиваетесь с разными трудностями? C новой кампанией AccessBank ваши желания не будут знать преград!

В рамках кампании, которая будет действовать до 28 декабря, клиенты смогут получить бизнес кредит в размере до 20 000 манатов сроком до 36 месяцев БЕЗ ЗАЛОГА недвижимости.

Обратившись за микро кредитом в AccessBank, клиенты получают ряд преимуществ. Так, банк предлагает клиентам льготный период до 12 месяцев и возможность выбрать гибкий график оплаты в соответствии с особенностями бизнеса. Кроме того, быстрый процесс оформления и минимальный список документов, а также отсутствие дополнительных расходов при оформлении кредита (например, за открытие счета, расходы на обналичивание) дает клиентам возможность получить кредит быстро и удобно.

Расширяйте бизнес с AccessBank, ведь мы знаем, что нужно вашему бизнесу!

Для онлайн-заказа кредита пройдите по данной ссылке.

Подробную информацию можно получить на сайте банка, страницах в Facebook, Instagram и Twitter, а также в Контактном центре по номеру 151.