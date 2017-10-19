AccessBank предлагает клиентам 4 вида депозитов

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ ЗАО AccessBank предлагает 4 вида депозитов, которые отвечают всем требованиям клиентов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По информации, желающие инвестировать свои деньги на определенный период и получать высокий доход, могут воспользоваться депозитом "Срочный". При этом проценты будут начисляться на карту по выбору - ежемесячно, ежеквартально, ежегодно либо в конце срока.

Желающие стабильно откладывать часть своего дохода, могут воспользоваться депозитом "Накопительный" – вклад будет расти за счет ежемесячных пополнений, процентов и дополнительного бонуса.

Открыв депозит "Доступный", клиенты смогут в любое время пополнить депозит или снять деньги со счета, при этом и приумножив свои деньги за счет процентов.

Если клиент хочет получать высокий процент и при этом не ждать длительный период, чтобы получить свои проценты, он может воспользоваться депозитом "Восходящий". В этом случае можно забрать свои деньги в любое время вместе со всеми начисленными процентами.

"Выберите наиболее подходящий для вас вид депозита и приумножайте свои доходы на выгодных условиях", - говорится в сообщении AccessBank.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, страницах в facebook и twitter или в информационном центре по номеру 151.