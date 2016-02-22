​AccessBank предлагает бесплатную услугу интернет-банкинга

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ ОАО AccessBank предлагает физическим лицам и частным предпринимателям уникальную возможность пользоваться первые три месяца интернет-банкингом myAccess совершенно бесплатно. Как сообщает Report со ссылкой на банк, количество пользователей myAccess неуклонно растет - только за последние два месяца число клиентов, подключившихся к услуге, выросло в два раза.

Инновационная система интернет-банкинга myAccess была запущена в октябре прошлого года. Интернет-банкинг myAccess обеспечивает наивысшую защищенность, и признан одним из самых безопасных в Азербайджане на основе исследований, проведенных со стороны компаний High-Tech Bridge и Qualys и крупнейшей аудиторской консалтинговой компании PwC, входящей в "Большую четвёрку".

Для удобства использования на сайте банка размещены видео-инструкции, благодаря которым клиенты могут ознакомиться с возможностями системы и получить подробную информацию.

Отметим, что AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как Черноморский Банк Торговли и Развития, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консалтинговая компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank – один из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг и обладает широкой филиальной сетью, где работает около 1800 человек.