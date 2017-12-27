AccessBank поддержал проект “ASAN mektub”

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ AccessBank, с момента своего создания уделяющий особое внимание социальным проектам, на этот раз оказал поддержку проекту "ASAN mektub”, чтобы в преддверии Нового года подарить радость маленьким детям, проживающим в отдаленных регионах страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

В рамках данного проекта сотрудники AccessBank посетили село Болади Лянкяранского района. Цель поездки заключалась в реализации пожеланий детей, проживающих в селе Болади, которые они выразили в своих письмах, адресованных порталу www.asanmektub.az. В ответ на эти письма, во время этой поездки детям были доставлены желанные подарки. Для более чем 200 детей, собравшихся во дворе школы села Болади, было организовано музыкально-развлекательное мероприятие. Затем детей собрал Дед Мороз и вручил им подарки, которые они просили в своих письмах. В соответствии со своими желаниями, дети получили в подарок тёплую одежду, куртки, обувь, мячи, игрушки, ёлки, велосипеды, различные школьные принадлежности, сумки, книги и т.д. Развлекательное праздничное мероприятие подарило детям огромную радость – они прочли Деду Морозу стихи и спели песни.

Данный проект AccessBank является лишь одним из шагов в направлении воспитания для страны детей как достойных личностей, и банк и впредь будет осуществлять подобного рода социальные проекты.