​AccessBank открывает кредитную линию совместно с EBRD

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ AccessBank подписал первое кредитное соглашение со своим долгосрочным клиентом – Eurohome, в рамках проекта софинансирования с Европейским банком реконструкции и развития (EBRD). Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

Банк будет финансировать Eurohome совместно с EBRD для развития новых строительных рынков в Азербайджане.

"Eurohome - сильный и опытный участник рынка строительных материалов Азербайджана. Проект, финансируемый по линии софинансирования, является хорошим примером дальновидного инвестирования в экономически напряжённый период" - сказал председатель Правления AccessBank Михаэль Хоффманн.

"Мы рады поддерживать Eurohome совместно с AccessBank в этой важной сделке. В это тяжёлое для частного ненефтяного сектора время нам необходимо продолжать работать с независимыми конкурентоспособными компаниями для диверсификации экономики”- отметил глава Бакинского офиса EBRD Азербайджан Нэйл Маккейн.