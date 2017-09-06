AccessBank осуществил очередную социальную акцию

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ AccessBank, осуществивший со дня создания более 100 социальных проектов, в связи с "15 сентября – Днём Знаний", реализовал в различных районах Азербайджана очередной социальный проект под названием "Мой любимый портфель". В рамках данного проекта были избраны около 200 малоимущих семей из различных регионов Азербайджана, которым были подарены школьные принадлежности и сумки. В рамках данной социальной акции, проведённой банком, детям были подарены школьные комплекты, включающие школьные сумки, ручки, карандаши, цветные фломастеры, тетради и т.д.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Во время мероприятия дети из малоимущих детей испытали огромную радость от подаренных им школьных принадлежностей. Сотрудники банка пожелали детям успехов в учёбе, приобретение новых знаний и становление в будущем известными специалистами нашей страны, и выразили удовольствие от того, что смогли подарить детям радость.

"Осуществляя подобную инициативу и акции, AccessBank будет продолжать поддерживать детей из малоимущих семей и вносить вклад в образование страны", - говорится в сообщении банка.