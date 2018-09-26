AccessBank объявляет тендер

https://report.az/storage/news/a49a3f3af79bf611607b2dea7eea70bb/06af481e-b703-4c42-897c-1d7808aaa1e8_292.jpg
Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.
Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен на услуги такси.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу procurement@accessbank.az, либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 1 октября 2018 года.
Economic DepartmentАвтор новости