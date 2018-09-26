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    AccessBank объявляет тендер

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

    Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен на услуги такси.

    Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу procurement@accessbank.az, либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.

    Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 1 октября 2018 года.

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