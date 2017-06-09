AccessBank объявил новую кампанию по бизнес-кредитам

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ ОАО AccessBank по случаю своего 15-летия объявляет новую кампанию льготных кредитов для представителей бизнеса - "Достигайте своих целей быстрее".

Как сообщает Report, кампания охватит все регионы страны и направлена на предоставление банковских услуг владельцам малого и среднего бизнеса на льготных условиях.

По условиям кампании, для быстрого достижения бизнес целей клиентам предлагаются различные льготы, включая скидку в 15% на комиссию за выдачу кредита, скидку в 15% на комиссию за открытие банковской гарантии, нулевую комиссию на перечисление бизнес-кредита в пределах и за пределы страны, нулевую комиссию на конвертацию при перечислении бизнес-кредита.

Выдача кредитов в национальной валюте является еще одним преимуществом этой кампании, а это, в свою очередь, создает возможность AccessBank оказать финансовую поддержку еще большему количеству местных предпринимателей. Кампания продлится до 30 июня 2017 года.

"Будучи одним из лидеров по финансированию микро, малого и среднего предпринимательства на местном рынке, AccessBank постоянно оказывает финансовую поддержку сферам приоритетным для социально-экономического развития страны, а также сельскому хозяйству и производству, тем самым способствуя развитию ненефтяного сектора экономики и предпринимательства", - говорится в сообщении банка.

Более подробную информацию о кредитной кампании можно получить на официальном сайте банка, странице Facebook и twitter, а также в Информационном центре банка по номеру 151.

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank, являющийся одним из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг.