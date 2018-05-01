AccessBank начинает кредитную кампанию для животноводов

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ AccessBank, оказывающий постоянную поддержку различным сферам сельского хозяйства, начинает новую кампанию для животноводов "Heyvandarlara bir sürü təklif", которая продлится до конца августа.

В рамках кампании лица, занимающиеся животноводством и взявшие кредит в AccessBank, смогут получить ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД до 12 месяцев, а также СКИДКУ до 3% на годовую процентную ставку по кредиту.

Наряду с этим, клиент выбирает график погашений по кредиту самостоятельно, получая возможность запланировать оплаты в соотвествии с особенностями своего хозяйства.

Подробную информацию можно получить на сайте банка, страницах в Facebook и Twitter, а также в Контактном центре по номеру 151.

Уставный капитал AccessBank составляет 140,25 млн манатов, что является 100% иностранным капиталом и принадлежит 6 международным финансовым институтам. Акционерами банка являются: Черноморский банк торговли и развития (20%), Европейский банк реконструкции и развития (20%), Международная финансовая корпорация (20%), KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau (20%), Access Microfinance Holding AG (16,53%) и LFS Financial Systems GmbH (3,47%).