Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Устали искать выгодный кредит для реализации своих планов или расширения бизнеса? Хотите, чтобы проценты по вашему кредиту постепенно уменьшались? В таком случае приостановите поиски и обратитесь в ближайший филиал AccessBank, где вас ждёт кредит "ЧЕМПИОН по скидкам".

С 13 августа AccessBank начинает кредитную кампанию "ЧЕМПИОН по скидкам". Кампания, охватывающая микро и кредиты наличными, продолжится до 30 сентября. Лицам, взявшим в рамках кампании микрокредит на сумму до 50 000 манатов и наличный кредит на сумму до 30 000 манатов, предоставляется СКИДКА до 10%. Так, годовая процентная ставка уменьшается на 2% сразу при взятии кредита и каждые последующие 12 месяцев.

Воспользуйтесь кампанией "ЧЕМПИОН по скидкам" и станьте чемпионом в своей области!

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Подробную информацию можно получить на сайте Банка, странице в Facebook и Twitter, а также в Контактном центре по номеру 151.