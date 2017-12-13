AccessBank начал новую кредитную кампанию “Üçü var idi, üçü yox idi”

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ AccessBank начинает новую кредитную кампанию "Üçü var idi, üçü yox idi" для желающих расширить свой бизнес предпринимателей или развить свое хозяйство фермеров, а также клиентов, желающих приобрести подарки для своих родных и близких.

Как сообщает Report, в рамках этой кампании AccessBank предоставляет всем клиентам, взявшим в микро-, агро- и потребительские кредиты, льготный период на любые 3 месяца оплаты кредита, а также дарит им проценты за последние 3 месяца кредитного срока.

Клиенты, оформившие в AccessBank кредит до 15 января 2018 года, смогут выбрать срок отсрочки погашения в любые 3 месяца кредитного срока, таким образом освобождаясь от выплаты основной суммы в этот период, совершат погашения в последующие месяцы. Кроме того, каждый клиент, взявший кредит в рамках данной кампании, освобождается от выплаты процентов за последние 3 месяца кредитного срока.

Воспользовавшись данной кампанией, клиенты могут взять на выгодных условиях микро- и агрокредиты с минимальным сроком в 15 месяцев на сумму до 50 000 манатов, а также наличные кредиты на сумму до 20 000 манатов.