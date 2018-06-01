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    AccessBank дал старт новой летней кампании

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Столь ранний приход лета застал вас врасплох и изменил ваши планы? С новой кредитной кампанией AccessBank-а ваше лето будет намного ярче!

    В рамках кредитной кампании "5 из 5-и", которая продлится с 1 по 30 июня, клиенты, желающие взять наличные кредиты, получают возможность воспользоваться ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ до 5 месяцев. Кроме того, во время льготного периода процентная ставка по кредиту на 5% ниже стандартной годовой ставки.

    Отметим, что льготный период устанавливается на основе желания клиента и может быть назначен на любой период кредитного срока.

    С такими условиями вам не придется откладывать ваши планы!

    Подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в Facebook и Twitter, а также в Контактном Центре по номеру 151.

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