AccessBank будет работать без выходных в дни Исламиады

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Для удобства своих клиентов и зарубежных посетителей во время проведения IV Игр исламской солидарности филиал "Сабаил" ОАО AccessBank временно переходит на новый режим работы.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, согласно новому графику, касса филиала "Сабаил" будет обслуживать клиентов и в выходные дни с 17:00 до 20:00.

Филиал "Сабаил" находится по адресу ул. Р.Рзы 15 (тел.+994 12 493 43 54).

Подробную информацию можно получить на официальной странице банка в Facebook и позвонив по номеру 151 в информационный центр банка.