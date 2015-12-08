​Access Bank создает крупные филиалы

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ ЗАО Access Bank начал процесс оптимизации сети филиалов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, целью оптимизации является обеспечение эффективности управления и сокращения административных расходов на фоне происходящих в мире и стране экономических процессов.

Согласно политике оптимизации, филиалы "Бюльбюль" и "Халглар достлугу" с 15 декабря будут присоединены к филиалу "Хагани", а сумгайытский филиал "Сулх" со следующего года объединится с филиалом "Сумгайыт".

Кроме того, гянджинские филиалы "Гянджа" и "Низами" объединятся под названием "Гянджа" и переедут в более просторный офис на ул. Мирзы Аббасзаде. Новый офис начнет деятельность со следующего года.

"В развитии банковского сектора наблюдается тенденция технологизации. Если ранее предпочтение отдавалось непосредственному обслуживанию клиентов, сейчас они активно пользуются такими средствами самообслуживания как интернет-банкинг, платежные терминалы и другие. Access Bank как один из лидеров банковского сектора стремится соответствовать требованиям рынка, поэтому продолжает открывать новые концептуальные филиалы. Маленькие филиалы закрываются, а в пользование клиентов сдаются новые более комфортные концептуальные филиалы", - отметили в банке.