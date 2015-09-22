АБР: Замедление экономики Китая и Индии влияет на перспективы развития Азии

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ На фоне слабых темпов роста экономики Китая и Индии, а также медленного процесса восстановления в крупных индустриальных странах, снижается прогноз роста развивающихся стран Азии на 2015-2016 годы. Как сообщает Report, об этом говорится в новом отчете Азиатского банка развития (АБР) "Перспективы развития Азии на 2015 год".

В обновленной версии отчета АБР прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в регионе на уровне 5,8% в 2015 году и 6% в 2016 году, что ниже данного в марте прогноза на уровне 6,3% на оба года.

"Несмотря на замедление, ожидается, что развивающиеся страны Азии внесут наибольший вклад в глобальный рост, однако существует ряд сдерживающих факторов, таких как давление на валютный курс и беспокойство по поводу оттока капитала. Для того чтобы быть устойчивым к международным колебаниям процентных ставок и другим финансовым потрясениям важно реализовать макропруденциальные меры, которые для некоторых стран могут повлечь за собой некоторое регулирование потоков капитала в виде ограничения зависимости от привлечения ресурсов в иностранной валюте", - сказал главный экономист АБР Шан-Цзинь Вэй.

"Прогнозируется замедление роста в индустриальных экономиках до 1,9% в 2015 году, что ниже мартовского прогноза в 2,2%, так как потребление и инвестиции остаются слабыми, хотя и есть некоторые положительные признаки и улучшение перспектив в еврозоне и продолжение роста в Соединенных Штатах", - говорится в отчете.

Укрепляющийся доллар США представляет угрозу для азиатских компаний с большой частью обязательств в иностранной валюте, а данные свидетельствуют, что доля задолженности в иностранной валюте между фирмами во Вьетнаме, Шри-Ланке и Индонезии превышает 65%.

Кроме того, ухудшение спроса со стороны КНР на энергоносители, металлы и другие сырьевые товары, а также низкие цены на глобальном рынке, вызывают обеспокоенность у ряда развивающихся экономик Азии, ориентированных на экспорт сырьевых товаров, в числе которых Монголия, Индонезия, Азербайджан и Казахстан.

В отчете говорится, что для противостояния воздействию повышения процентной ставки США, властям в развивающихся странах Азии, ответственным за денежно-кредитную политику, необходимо найти баланс между стабилизацией финансового сектора и стимулированием внутреннего спроса. Продолжающиеся меры по построению ликвидных, хорошо развитых внутренних финансовых рынков могут помочь уменьшить зависимость корпоративного сектора от валютных кредитов.