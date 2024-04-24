АБР выделит Грузии 46 млн евро на развитие здравоохранения

Азиатский банк развития (АБР) выделит Грузии 46 млн евро в 2024-2025 годах на развитие сектора здравоохранения.

Азиатский банк развития (АБР) выделит Грузии 46 млн евро в 2024-2025 годах на развитие сектора здравоохранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Грузии.

Соответствующее соглашение было подписано между главой грузинского Минфина Лашей Хуцишвили и директором постоянного представительства АБР в Грузии Лесли Бирман. В текущем году банк перечислит Грузии 23,2 млн евро, уточнили в пресс-службе.

Оставшуюся часть суммы Грузия получит в 2025 году. По соглашению, средства должны быть потрачены на улучшение первичного звена здравоохранения, специализированных амбулаторий, а также доступность сервисов диагностики.

Кредит будет потрачен также на внедрение цифровых информационных систем, которые необходимы для более эффективного управления госзатрат, заключили в Минфине.