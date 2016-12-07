АБР выделил Азербайджану новый кредит

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) выделил кредит в размере 500 млн долларов на диверсификацию азербайджанской экономики. Как сообщает Report, эта сумма будет потрачена также на открытие новых рабочих мест.

По заявлению банка, это позволит расширить пакет мероприятий по поощрению экономики страны в размере 1,4 млрд долларов.

Кредит будет способствовать решению социальных проблем 3,7 млн людей или более одной трети населения.

В то же время АБР выделил 1,2 млн долларов в качестве технической помощи для поддержки макрофискальных реформ в Азербайджане.

“АБР поддерживает устойчивое развитие в Азербайджане”, - сказал генеральный директор департамента АБР по Центральной и Западной Азии Шон О'Салливан.