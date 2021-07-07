АБР выделил Азербайджану многомиллионный кредит на борьбу с COVID-19

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций работает над предоставлением займа софинансирования в размере 100 миллионов долларов США

Азиатский банк развития (АБР) одобрил предоставление правительству Азербайджана кредита в размере 250 миллионов долларов США с целью оказания помощи в реализации его всеобъемлющего плана по смягчению неблагоприятных медицинских, социальных и экономических последствий пандемии коронавируса (COVID-19).

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение банка.

«Продолжающиеся последствия пандемии COVID-19 угрожают свести на нет значительные успехи, достигнутые Азербайджаном в улучшении своей экономики и сокращении бедности, - сказал президент АБР Масацугу Асакава. - АБР по-прежнему полностью привержен поддержке Азербайджана, и эта программа поможет правительству поддерживать меры реагирования на пандемию, защитить бедных и уязвимых и заложить основы для восстановления экономики».

Как отмечается в сообщении, блокировка для контроля распространения пандемии в Азербайджане привела к снижению торговли, туризма, денежных переводов и потребительского спроса, в то время как доходы от нефти снизились из-за глобального экономического спада.

Программа активного реагирования на COVID-19 и поддержки расходов (CARES) АБР обеспечит бюджетную поддержку текущим правительственным мерам в области здравоохранения, социальной защиты и макроэкономической стабилизации.

Меры правительства в области здравоохранения включают дополнительные выплаты медицинским работникам, введение обязательного медицинского страхования по всей стране, закупку лекарств и медицинского оборудования, а также расширение возможностей медицинских учреждений по тестированию и лечению пациентов с COVID-19.

"Для усиления социальной защиты правительство увеличило ежемесячные пособия для семей с низкими доходами и увеличило количество семей, имеющих право на поддержку, до 80 000. Другие меры социальной защиты включают увеличение выплат по старости, ежемесячных пособий, субсидирование коммунальных услуг для внутренне перемещенных лиц и беспроцентные ссуды семьям с низкими доходами для получения высшего образования.

Чтобы помочь стабилизировать экономику, правительство приняло меры, включая создание 17 000 временных государственных рабочих мест, субсидирование процентных ставок для банковских кредитов предприятиям, пострадавшим от пандемии, и финансовую поддержку отдельных государственных предприятий", - говорится в сообщении.

Программа будет поддерживать женщин несколькими способами. К ним относятся обеспечение возможности поставки средств индивидуальной защиты подходящего размера для медицинских работников-женщин; поддержка дополнительных выплат медицинским работникам, из которых не менее 65% составляют женщины; обеспечение охвата женщин обязательным медицинским страхованием, пенсиями по старости, адресной социальной помощью и беспроцентными ссудами на образование для малообеспеченных семей. Женщины также получат пособия и субсидии на коммунальные услуги для внутренне перемещенных лиц; создание дополнительных временных государственных рабочих мест, из которых не менее 40% предоставляются женщинам; и субсидирование процентных ставок по банковским кредитам для микро-, малых и средних предприятий, из которых не менее 25% принадлежат женщинам.

Кредит финансируется из средств программы реагирования на пандемию COVID-19 (CPRO) в рамках Механизма антициклической поддержки АБР. CPRO был создан в рамках расширенной помощи АБР на сумму 20 миллиардов долларов США для реагирования его развивающихся стран-членов на пандемию.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций работает над предоставлением займа софинансирования в размере 100 миллионов долларов США, при условии утверждения советом директоров, для поддержки ответных мер правительства на пандемию наряду с программой CARES.

АБР также предоставит техническую помощь в размере 250 000 долларов США для поддержки текущих реформ управления государственными финансами, таких как среднесрочная стратегия управления долгом, налогово-бюджетное управление на основе правил и эффективное среднесрочное бюджетирование, чтобы гарантировать, что эти важные реформы не сорваны пандемией. Техническая помощь поможет усилить охват и внедрение системы обязательного медицинского страхования и социального обеспечения.

АБР стремится к созданию процветающего, инклюзивного, устойчивого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при этом свои усилия по искоренению крайней бедности.

Банк основан в 1966 году, у него 68 членов из 49 регионов.