АБР выделил Азербайджану 5 млрд долларов за последние 7 лет

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) выделил Азербайджану 4 930 380 тыс. долларов в 2011-2017 годах.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе о стратегических приоритетах по Азербайджану на 2011-2017 годы.

Согласно данным, из них 3 922 720 тыс. долларов или 79,56% пришлось на суверенные кредиты и гарантии, 992 млн. долларов или 20,12% - негосударственные кредиты, 15,66 млн. долларов или 0,32% - программы технической поддержки.

На энергетический сектор направлено 1 919 300 тыс. долларов или 39%, сектор транспорта - 1 400 400 тыс. долларов или 29%, управление государственным сектором - 750 млн. долларов или 14%, водоснабжение и городскую инфраструктуру, другие секторы услуг - 630 млн. долларов или 13%, финансовый сектор - 215 млн. долларов или 4% выделенных кредитов.

Из общей суммы грантов для оказания технической помощи 5,9 млн. долларов или 38% предусмотрено для сектора энергетики, 5,7 млн долларов или 36% - транспорта, 1,4 млн. долларов или 9% - финансов, еще 1,4 млн. долларов или 9% - управление госсектором, 1,3 млн. долларов или 8% - водоснабжение и городскую инфраструктуру, другие секторы услуг.