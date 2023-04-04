АБР: ВВП на душу населения в Азербайджане вырастет на 2,5%

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует, что в этом году стоимость валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в Азербайджане вырастет на 2,5% по сравнению с 2022 годом.

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует, что в этом году стоимость валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в Азербайджане вырастет на 2,5% по сравнению с 2022 годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске отчета Asian Development Outlook АБР.

Согласно документу, банк ждет роста ВВП на душу населения в Азербайджане в 2024 году на уровне 2,8%.

АБР прогнозирует, что ВВП на душу населения в регионе Кавказа и Центральной Азии в целом вырастет на 3% в этом году и на 3,2% в следующем году.

Согласно данным Государственного комитета статистики, в 2022 году валовой внутренний продукт на душу населения в Азербайджане увеличился на 43,4% и составил 13 292 маната.

В 2022 году в Азербайджане произведено ВВП на 133,8 млрд манатов или на 4,6% больше, чем в 2021 году.