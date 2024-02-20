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АБР включил в повестку годового заседания вопрос управления последствиями декарбонизации

АБР включил в повестку годового заседания вопрос управления последствиями декарбонизации Со 2 по 5 мая в Тбилиси (Грузия) состоится ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР) и оно будет посвящено теме "Мост в будущее".
Финансы
20 февраля 2024 г. 19:01
АБР включил в повестку годового заседания вопрос управления последствиями декарбонизации

Со 2 по 5 мая в Тбилиси (Грузия) состоится ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР) и оно будет посвящено теме "Мост в будущее".

Как передает Report со ссылкой на банк, в мероприятии примут участие министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, представители международных организаций и организаций гражданского общества, академические круги.

"Годовое собрание в этом году будет включать большое количество мероприятий. Среди тем - управление макрофинансовыми последствиями декарбонизации, устойчивость женщин к тепловому стрессу в условиях глобального потепления, раскрытие потенциала искусственного интеллекта в регионе, цифровые финансы и экологически чистый транспорт", - отмечает пресс-служба АБР.

Запланировано, в частности, проведение специальной сессии, на которой будет рассмотрен прогресс АБР в развитии многосторонних банков развития (МБР). Участники обсудят, как АБР трансформируется для увеличения финансирования глобальных общественных благ, в том числе действий по борьбе с изменением климата.

Также ожидается обсуждение таких актуальных тем, как продовольственная безопасность, роль частного сектора и региональное сотрудничество.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил стране кредиты и гранты на сумму более 5,2 млрд долларов США.

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