Первый выпуск манатных облигаций АБР может быть предназначен для госсектора Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

Азиатский банк развития (АБР) ведет переговоры по выпуску манатных облигаций как для государственного, так и частного секторов Азербайджана.

Об этом сообщил Report источник на финансовом рынке страны.

“Первая операция по выпуску облигаций, предназначенных для финансирования проекта госсектора, ожидается в сентябре», - сказал источник.

С частным сектором сложнее, и как говорила Report вице-президент АБР по финансам и риск-менеджменту Ингрид ван Вис, этот процесс [переговорный процесс] займет минимум 4-6 месяцев.

По информации информагентства, АБР в рамках внутренних процедур также определился с кем будет сотрудничать в частном секторе и сейчас идет поэтапное обсуждение. Банк планирует начать выпуск облигаций с небольшой суммы и в зависимости от потребности клиента объем эмиссии будет увеличиваться.

По словам Ингрид ван Виса, развитие рынка облигаций в местной валюте является переломным моментом для роста в развивающихся странах и помогает защитить заемщиков от валютного риска.

«АБР уже выпустил облигации в местной валюте в индонезийских рупиях, казахстанских тенге и филиппинских песо. Мы надеемся, что со временем АБР сможет выпустить облигации, деноминированные в азербайджанских манатах», - сказала ранее вице-президент АБР.

Согласно практике АБР на постсоветском пространстве, первые облигации в казахстанских тенге были выпущены в январе 2019 года на сумму около 80 млн долларов, сроком погашения на пять и семь лет с возможностью досрочного выкупа с третьего и пятого года соответственно. Облигации выпущены с плавающей процентной ставкой, привязанной к Казахстанскому индексу потребительских цен. Облигации были полностью размещены у институциональных инвесторов в Казахстане, «был принят гибридный подход путем выпуска и документирования транзакции в соответствии с программой АБР по среднесрочным нотам и английским законодательством, что АБР сделал впервые в развивающейся стране, являющейся членом банка».

Первые в Азиатско-Тихоокеанском регионе "зеленые облигации" - ценные бумаги, были выпущены в филиппинских песо на сумму 225 млн долларов в 2016 году и средства были направлены на инвестиции в экологические проекты, в частности для финансирования проекта по геотермальной энергии Tiwi-MakBan.

АБР был учрежден в 1966 году и имеет 67 членов. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин - Маниле. Азербайджан был принят в члены Азиатского банка развития 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.