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АБР: В этом году экономика Азербайджана вырастет на 2,2%

АБР: В этом году экономика Азербайджана вырастет на 2,2% Азиатский банк развития (АБР) увеличил прогноз по темпам роста ВВП Азербайджана на 0,3 процентных пункта - до 2,2%.
Финансы
22 сентября 2021 г. 09:43
АБР: В этом году экономика Азербайджана вырастет на 2,2%

Азиатский банк развития (АБР) увеличил прогноз по темпам роста ВВП Азербайджана на 0,3 процентных пункта - до 2,2%.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном отчете АБР.

Согласно документу, в следующем году ВВП Азербайджана составит 2,5 % (прогноз не изменился).

АБР прогнозирует, что к концу этого года экономика Грузии вырастет на 8,5%, а экономика Казахстана-на 3,4%, а в следующем году темпы экономического роста этих стран составят 6,5% и 3,7% соответственно.

Напомним, что за 8 месяцев 2021 года ВВП Азербайджана вырос в реальном выражении на 3,6%, в том числе по ненефтегазовому сектору- на 5,7%. В ненефтегазовой промышленности экономический рост составил 18,7 %, в сельском хозяйстве- 5%.

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Версия на английском языке ADB says Azerbaijan's economy to grow by 2.2% this year
Версия на азербайджанском языке ADB: "Bu il Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,2 % böyüyəcək"

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