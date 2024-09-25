АБР улучшил прогноз роста ВВП развивающихся стран Азии до 5% в 2024 году

Азиатский банк развития (АБР) улучшил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024 году до 5% с ожидавшихся в апреле 4,9%.

Азиатский банк развития (АБР) улучшил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024 году до 5% с ожидавшихся в апреле 4,9%.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении АБР.

Оценка повышения ВВП в следующем году осталась на уровне 4,9%.

Ожидается, что потребительские цены в этих государствах в текущем году увеличатся на 2,8% по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,2%. При этом в 2025 году инфляция может ускориться до 2,9% (ранее ожидалось 3%).