О нас
Report Georgia
Аудио новости

АБР улучшил прогноз по экономическому восстановлению Азербайджана

АБР улучшил прогноз по экономическому восстановлению Азербайджана Прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Центрально-Азиатском регионе в этом году существенно повышен с 4,1% до 4,7%, что отражает улучшенный прогноз Азербайджана, Грузии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана по общему устойчивому экономическ
Финансы
14 декабря 2021 г. 10:06
АБР улучшил прогноз по экономическому восстановлению Азербайджана

Прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Центрально-Азиатском регионе в этом году существенно повышен с 4,1% до 4,7%, что отражает улучшенный прогноз Азербайджана, Грузии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана по общему устойчивому экономическому восстановлению за первые 3 квартала года.

Как сообщает Report, об говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР).

Согласно документу, в следующем году прогноз роста в субрегионе повышен с 4,2% до 4,4% за счет лучших перспектив для Азербайджана, Армении, Казахстана и Таджикистана.

ВВП Казахстана, крупнейшей экономики субрегиона, в январе-сентябре этого года вырос на 3,4%. При государственной поддержке в обрабатывающей промышленности зафиксирован рост на 5,7 %, добыча нефти снизилась на 3,4 %, газа - на 5,6%, в горнодобывающей промышленности спад на 0,8%. На фоне постепенного снятия введенных в связи с пандемией ограничений сектор услуг расширился на 2,9%.

АБР сообщает, что за 9 месяцев текущего года в экономике Азербайджана был зафиксирован рост на 4,8%, в частности, отмечается сильное расширение производства.

Согласно сентябрьскому отчету "Перспективы развития Азии (ADO) 2021”, темп роста ВВП Азербайджана на конец текущего года прогнозировался на уровне 2,2 %, а на следующий год - 2,5%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ADB improves forecast for economic recovery in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ADB Azərbaycanın dayanıqlı iqtisadi bərpasına görə proqnozunu yaxşılaşdırıb

Другие новости из категории

АБР повысил прогноз по инфляции для региона Центральной Азии
АБР повысил прогноз по инфляции для региона Центральной Азии
14 декабря 2021 г. 10:30
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (14.12.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (14.12.2021)
14 декабря 2021 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2021)
14 декабря 2021 г. 09:22
Фондовые индексы США снизились в ожидании заседания ФРС
Фондовые индексы США снизились в ожидании заседания ФРС
14 декабря 2021 г. 05:52
Цены на золото закрылись на трехнедельном максимуме
Цены на золото закрылись на трехнедельном максимуме
14 декабря 2021 г. 05:41
Названы главные экономические риски в 2022 году
Названы главные экономические риски в 2022 году
14 декабря 2021 г. 02:48
Президенту Азербайджана представлен проект бюджета Госнефтефонда на 2022 год
ФотоПрезиденту Азербайджана представлен проект бюджета Госнефтефонда на 2022 год
13 декабря 2021 г. 20:41
Экономика Азербайджана выросла на 5,3 %
Экономика Азербайджана выросла на 5,3 %
13 декабря 2021 г. 13:43
Турецкая лира вновь обновила антирекорд
Турецкая лира вновь обновила антирекорд
13 декабря 2021 г. 11:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2021)
13 декабря 2021 г. 09:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi