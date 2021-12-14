АБР улучшил прогноз по экономическому восстановлению Азербайджана

Прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Центрально-Азиатском регионе в этом году существенно повышен с 4,1% до 4,7%, что отражает улучшенный прогноз Азербайджана, Грузии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана по общему устойчивому экономическ

Прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Центрально-Азиатском регионе в этом году существенно повышен с 4,1% до 4,7%, что отражает улучшенный прогноз Азербайджана, Грузии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана по общему устойчивому экономическому восстановлению за первые 3 квартала года.

Как сообщает Report, об говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР).

Согласно документу, в следующем году прогноз роста в субрегионе повышен с 4,2% до 4,4% за счет лучших перспектив для Азербайджана, Армении, Казахстана и Таджикистана.

ВВП Казахстана, крупнейшей экономики субрегиона, в январе-сентябре этого года вырос на 3,4%. При государственной поддержке в обрабатывающей промышленности зафиксирован рост на 5,7 %, добыча нефти снизилась на 3,4 %, газа - на 5,6%, в горнодобывающей промышленности спад на 0,8%. На фоне постепенного снятия введенных в связи с пандемией ограничений сектор услуг расширился на 2,9%.

АБР сообщает, что за 9 месяцев текущего года в экономике Азербайджана был зафиксирован рост на 4,8%, в частности, отмечается сильное расширение производства.

Согласно сентябрьскому отчету "Перспективы развития Азии (ADO) 2021”, темп роста ВВП Азербайджана на конец текущего года прогнозировался на уровне 2,2 %, а на следующий год - 2,5%.