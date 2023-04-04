АБР улучшил прогноз по экономическому росту в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует, что валовой внутренний продукт (ВВП) в Азербайджане в этом году вырастет на 3,5% по сравнению с прошлым годом.

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует, что валовой внутренний продукт (ВВП) в Азербайджане в этом году вырастет на 3,5% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном апрельском выпуске отчета Asian Development Outlook АБР.

По данным, это на 0,7 процентных пункта больше, чем в сентябрьском прогнозе АБР.

Банк ждет в следующем году экономического роста в Азербайджане на 3,8%.

АБР прогнозирует, что экономика региона Кавказа и Центральной Азии в целом вырастет на 4,4% в этом году (на 0,2 процентных пункта больше, чем в предыдущем) и на 4,6% в следующем году.