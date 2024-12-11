АБР: Темп роста ВВП Азербайджана в 2024 году значительно превышает прогноз банка

Азиатский банк развития (АБР) отмечает, что темпы роста ВВП Азербайджана в 2024 году значительно выше, чем прогнозировалось банком.

Азиатский банк развития (АБР) отмечает, что темпы роста ВВП Азербайджана в 2024 году значительно выше, чем прогнозировалось банком.

Об этом сообщает Report со ссылкой на декабрьский обзор АБР Asian Development Outlook 2024.

Согласно обзору, АБР улучшил прогноз экономического роста в регионе Кавказ и Центральная Азия в 2024 году до 4,9% с 4,7% в сентябре. Экономический рост на Кавказе и Центральной Азии в 2025 году теперь оценивается в 5,3% против 5,2% в сентябре.

"Корректировка прогноза отражает устойчивый рост ВВП в Азербайджане, Грузии, Таджикистане и Узбекистане, который выше, чем ожидал банк АБР. Экономика Азербайджана выросла на 4,7% за 9 месяцев 2024 года", - отмечается обзоре.

В тоже время АБР сохранил без изменений прогнозы по инфляции в Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане.

Отметим, что АБР в сентябре рост ВВП Азербайджана в текущем году прогнозировал на уровне 2,7%, в следующем – 2,6%.