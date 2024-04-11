АБР: Стабильность обменного курса в Азербайджане смягчит воздействие импортируемой инфляции

По прогнозам Азиатского банка развития (АБР), среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2024 году составит 5,5%, а в 2025 году увеличится до 6,5% при более быстром экономическом росте.

По прогнозам Азиатского банка развития (АБР), среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2024 году составит 5,5%, а в 2025 году увеличится до 6,5% при более быстром экономическом росте.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном сегодня в апрельском отчете "Перспективы развития Азии (ADO)". Согласно предыдущей (в сентябре 2023 года) оценке АБР, инфляция на 2024 год прогнозировался на уровне 8,5%.

"Инфляцию необходимо держать под контролем и правительству нужно следить за ценами в течение прогнозируемого периода. Сохранение стабильности обменного курса смягчит воздействие импортируемой инфляции. Ожидается, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранит учетную ставку по крайней мере до середины 2024 года и будет следить за динамикой цен и настроениями потребителей, прежде чем вносить изменения", - отмечает АБР.

Аналитики банка считают, что продолжающаяся привязка азербайджанского маната к доллару США помогла сдержать давление импортируемой инфляции и в прошлом году. К маю 2023 года ЦБА повысил учетную ставку в три этапа с 8,25% до 9%, а затем снизил ее до 8% в два этапа с октября по декабрь, а затем до 7,75% в феврале и до 7,5% в марте 2024 года по мере снижения инфляции.

Согласно данным Госкомстата, индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-марте текущего года составил 101% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе 99,7% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 101,4% по непродовольственным товарам, 102,5% по платным услугам, оказанным населению.

В Азербайджане в марте 2024 года зафиксирована инфляция на уровне 0,2% против инфляции в феврале на 0,6%, а за год составила 0,4%.

Правительство Азербайджана на 2024 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 5,3%.

В 2023 году среднегодовая инфляция в Азербайджане была на уровне 8,8%.