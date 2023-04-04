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АБР сохранил стабильный прогноз по инфляции в Азербайджане

АБР сохранил стабильный прогноз по инфляции в Азербайджане Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует инфляцию в Азербайджане в этом году на уровне 7%.
Финансы
4 апреля 2023 г. 09:42
АБР сохранил стабильный прогноз по инфляции в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует инфляцию в Азербайджане в этом году на уровне 7%.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном апрельском выпуске отчета Asian Development Outlook банка.

Согласно документу, данный показатель совпадает с сентябрьским прогнозом АБР.

В следующем году банк ждет инфляцию в Азербайджане на уровне 6,5%.

АБР прогнозирует, что в целом инфляция в регионе Кавказа и Центральной Азии в этом году составит 10,3 % (на 1,8 процентных пункта больше, чем в предыдущем прогнозе), а в следующем году-7,5%.

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Версия на английском языке ADB's inflation forecast in Azerbaijan remains stable
Версия на азербайджанском языке ADB Azərbaycanda inflyasiya ilə bağlı proqnozunu sabit saxlayıb

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