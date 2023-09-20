АБР обновил прогнозы экономического роста в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в текущем году на 2,2% по сравнению с 2022 годом.

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в текущем году на 2,2% по сравнению с 2022 годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном сентябрьском выпуске доклада Asian Development Outlook.

Согласно документу, это на 1,3 процентных пункта меньше апрельского прогноза АБР.

В то же время банк прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2024 году на уровне 2,6%, что на 1,2 процентных пункта меньше предыдущего прогноза.

По прогнозам АБР, экономика региона Кавказа и Центральной Азии вырастет на 4,6% в текущем году (+0,2 процентных пункта) и на 4,7% в следующем году (+0,1 процентных пункта).