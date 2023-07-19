АБР снизил прогноз роста экономики Кавказа и Центральной Азии

Азиатский банк развития (АБР) снизил прогноз роста ВВП для региона Кавказа и Центральной Азии на 0,1 процентных пункта в 2023 году и на 0,2 процентных пункта в 2024 году.

Азиатский банк развития (АБР) снизил прогноз роста ВВП для региона Кавказа и Центральной Азии на 0,1 процентных пункта в 2023 году и на 0,2 процентных пункта в 2024 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на июльский доклад АБР "Прогноз развития Азии: устойчивый рост при сдерживании инфляции".

По сравнению с апрельским прогнозом темпы роста экономики региона снизились в 2023 году с 4,4% до 4,3%, в 2024 году - с 4,6% до 4,4%.

"Оба изменения отражают снижение прогноза для Азербайджана и Туркменистана. В Азербайджане добыча нефти и газа сократилась больше, чем ожидалось, за первые 5 месяцев 2023 года. Ожидается, что добыча замедлится еще ближе к горизонту прогноза. Несмотря на то, что прогнозы роста для Грузии, Казахстана и Таджикистана в 2023 году несколько повышены после более высоких показателей за первые 5 месяцев года, этого недостаточно, чтобы компенсировать понижение прогнозов по Азербайджану и Туркменистану", - отмечает АБР.