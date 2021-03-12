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АБР: Развитие рынка капитала может снизить воздействие COVID-19 на экономику

АБР: Развитие рынка капитала может снизить воздействие COVID-19 на экономику Высокий уровень долларизации экономики Азербайджана, Монголии и Узбекистана препятствует развитию рынка облигаций
Финансы
12 марта 2021 г. 14:41
АБР: Развитие рынка капитала может снизить воздействие COVID-19 на экономику

Воздействие коронавируса (COVID-19) подчеркивает необходимость более эффективного управления долгом за счет развития эффективных местных рынков капитала.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании Азиатского банка развития (АБР), проведенного в рамках подготовки к реализации проекта «Поддержка развития и реформ рынка капитала в развивающихся странах Азии», охватывающего Азербайджан, Монголию и Узбекистан.

«Пандемия COVID-19 вызвала рост государственных расходов и снижение доходов, оказывая давление на государственное финансирование в развивающихся странах», - отмечает АБР.

Авторы исследования ожидают в текущих экономических условиях ухудшение в банковской сфере таких сегментов, как качество активов и рекапитализация банков: «Выпуск государственных облигаций может помочь в борьбе с цикличностью госрасходов, а выпуск корпоративных облигаций может поддержать реальную экономику, дополняя банковский сектор с крайне необходимой ликвидностью».

АБР считает, что несмотря на свои потенциальные преимущества, рынки капитала во многих странах региона все еще зарождаются, неэффективны или неликвидны. В 2019 году объем государственных ценных бумаг в обращении составлял 2,3% валового внутреннего продукта в Азербайджане, 32,1% в Монголии и 0,5% в Узбекистане.

«Отсутствие активного рынка государственных облигаций или даже программы выпуска гособлигаций, ценных бумаг с коротким сроком погашения и с ограниченной торговлей (отсутствием вторичного рынка) мешает установлению ориентира ценообразования (кривая доходности), необходимого для развития рынков корпоративных облигаций и других финансовых инструментов», - отмечается в сообщении.

Авторы исследования считают, что высокий уровень долларизации экономики Азербайджана, Монголии и Узбекистана препятствует развитию рынка облигаций.

АБР подчеркивает, что развитие рынка капитала должно поддерживаться законами и постановлениями (о банкротстве, налогообложении, корпоративном управлении, стандартах прозрачности и раскрытии информации) для формирования диверсифицированной базы эмитентов и инвесторов. Рыночная инфраструктура - например, система обмена, депозитарная система, система оценки, система регистрации, клиринговая система и дилерской системы - также необходима для обеспечения бесперебойной работы рынка.

«В отсутствие эффективной благоприятной основы выпуск ценных бумаг становится слишком дорогостоящим и нежизнеспособным для развития предложения на рынке капитала», - отмечают аналитики АБР, подчеркнув, что правительства, финансовые учреждения и частные компании используют рынки облигаций в местной валюте для привлечения капитала в очень ограниченной степени.

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Версия на английском языке ADB: Capital market development may reduce economic impact of COVID

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